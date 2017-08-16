У Харкові робітник зірвався головою вниз з висоти 6-го поверху

Подія сталася на вулиці Світлій, 19 у Московському районі.

Інформація до поліції надійшла від медиків. Встановлено, що з 6-го поверху зірвався 30-річний працівник, який утеплював фасад. У нього констатована закрита черепно-мозкова травма, численні переломи.

Обставини події встановлюються.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області