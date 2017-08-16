У Харкові робітник зірвався головою вниз з висоти 6-го поверху
У Харкові робітник зірвався головою вниз з висоти 6-го поверху
Подія сталася на вулиці Світлій, 19 у Московському районі.
Інформація до поліції надійшла від медиків. Встановлено, що з 6-го поверху зірвався 30-річний працівник, який утеплював фасад. У нього констатована закрита черепно-мозкова травма, численні переломи.
Обставини події встановлюються.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області