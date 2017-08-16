У Харкові робітник зірвався головою вниз з висоти 6-го поверху

У Харкові робітник зірвався головою вниз з висоти 6-го поверху

08:40 16.08.2017
У Харкові робітник зірвався головою вниз з висоти 6-го поверху

Подія сталася на вулиці Світлій, 19 у Московському районі.

Інформація до поліції надійшла від медиків. Встановлено, що з 6-го поверху зірвався 30-річний працівник, який утеплював фасад. У нього констатована закрита черепно-мозкова травма, численні переломи.

Обставини події встановлюються.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.