У Слов’янську маленький хлопчик віддав шахраям шалені гроші

Дев’ятирічний хлопчик відповів на дзвінок стаціонарного телефону.

Чоловік, що телефонував, представився знайомим його мами та сказав, що дзвонить за її проханням, і попросив номер його мобільного телефону. Коли аферист передзвонив на мобільник, він попросив дитину зібрати всі гроші, що є в домі, покласти в пакет та передати таксисту, якій зараз під’їде до під’їзду.

А «по секрету» сказав дитині, що мама планує зробити йому подарунок, тому сама і не дзвонить.

Хлопчик повірив чоловіку, який нібито дзвонив за проханням його мами і, слідуючи інструкціям зловмисника, віддав пакет з 4,5 тисячами доларів, 100 євро та 3 тисячами гривень таксисту.

Коли мати прийшла додому і дізналася про те що трапилося, відразу звернулася до поліцейських.

За даними фактами порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області