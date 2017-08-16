У Рівному рівень алкоголю в крові затриманого водія перевищив норму у 16 разів

У Рівному рівень алкоголю в крові затриманого водія перевищив норму у 16 разів

18:00 16.08.2017
У Рівному рівень алкоголю в крові затриманого водія перевищив норму у 16 разів

Патрулюючи у місті Сарни на вулиці Суворова, поліцейські помітили автомобіль марки Fiat, водій якого, під час виїзду з прилеглої території, перетнув подвійну суцільну горизонтальну лінію розмітки.

Під час спілкування з 50-річним керманичем правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння в останнього.

Огляд проводився на місці зупинки транспортного засобу за допомогою газоаналізатору «Драгер» в присутності 2-х свідків у встановленому законом порядку. Проба виявилась позитивною – 3.05 проміле, що майже у 16 разів перевищує допустимий максимум.

Щодо водія патрульні винесли постанову за ч.1 ст.122 (порушення вимог дорожньої розмітки) та склали протокол за ч.2 ст.130 (повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.