У Полтаві затримано чоловіка, який вчинив стрілянину біля кафе

У Полтаві затримано чоловіка, який вчинив стрілянину біля кафе

10:00 16.08.2017
У Полтаві затримано чоловіка, який вчинив стрілянину біля кафе

Полтавські патрульні затримали громадянина з предметом, схожим на зброю.

Близько 13:40 у місті Полтава біля кафе "Хуторок" працівники патрульної поліції затримали невідомого громадянина, котрий застосував предмет, схожий на пневматичну зброю по відношенню до іншої особи.

По прибуттю на місце події здійснювалась охорона місця події, опитування свідків.

Швидка допомога не знадобилась.

Надалі затриманого було передано слідчо-оперативній групі для подальшого розгляду справи по суті.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Полтави

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