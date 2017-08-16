Поліція Закарпаття просить людей не панікувати щодо руху колони спецтехніки

Поліція Закарпаття просить людей не панікувати щодо руху колони спецтехніки

08:01 16.08.2017
Поліція Закарпаття просить людей не панікувати щодо руху колони спецтехніки

Сьогодні, 16 серпня, колона поліцейської спецтехніки виїхала з Ужгорода у напрямку Тячева.

Там будуть проведені навчання правоохоронців.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області звертається до мешканців та гостей краю з проханням не сприймати рух спецтранспорту і бронетехніки як ознаку надзвичайних ситуацій і зберігати спокій.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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