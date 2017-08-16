На Полтавщині під час ДТП на трасі трагічно загинув пішохід

Автомобільна аварія сталася на 217-му кілометрі автомобільної дороги Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя, між селом Кагамлик та Градизьк.

Встановлено, що у напрямку з Кременчука в сторону міста Черкаси рухався автомобіль «Opel Astra» під керуванням 40-річного мешканця Кобеляцького району. Під час руху водій скоїв наїзд на 33-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці.

По даному факту вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області