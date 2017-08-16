Поліція Маріуполя розшукує свідків ДТП, під час якої постраждала жінка

Маріупольські поліцейські встановлюють свідків дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими.

08 серпня 2017 року о 20:20 на проспекті Металургів в районі зупинки «Кіровський ринок» (Центральний район Маріуполя) автомобіль ВАЗ 2105 під керуванням місцевого мешканця 1986 року народження, здійснюючи рух від бульвара Шевченко у бік 7-го проїзду, здійснив наїзд на пішохода. За вказаним фактом триває досудове розслідування.

Потерпіла 1964-го року народження отримала травми голови та перелом ноги.

Якщо ви володієте інформацією щодо обставин та деталей аварії, будь-ласка повідомте про це за телефоном: +38 068 43 87 771 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області