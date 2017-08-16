В Ужгороді патрульні затримали молодиків за жорстоке пограбування магазину

Сьогодні, близько 01:00, ужгородські патрульні отримали виклик про спрацювання сигналізації на АЗС «ОККО» на вулиці Баб’яка.

До працівників заправки звернулися громадяни, котрі повідомили про вчинення грабежу. Біля цілодобового магазину на вулиці Капушанській до чоловіків підійшли троє хлопців й дівчина та почали вимагати гроші. Після відмови, останні нанесли громадянам тілесні ушкодження та забрали готівку у розмірі 1 500 гривень.

Рятуючись, постраждалі втекли на автозаправку, де й викликали поліцію. Завдяки швидкій реакції патрульних, по гарячим слідам, вдалося затримати імовірних правопорушників. Справу передали слідчим, адже у діях осіб вбачаються ознаки криміналу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева