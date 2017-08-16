На Кіровоградщині у річці виявили тіло невідомої жінки

На Кіровоградщині у річці виявили тіло невідомої жінки

17:30 16.08.2017
На Кіровоградщині у річці виявили тіло невідомої жінки

Об 11:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в річці Чорний Ташлик м. Новоукраїнка виявлено тіло жінки та потрібна допомога по вилученню загиблої з водойми.

Рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Новоукраїнки дістали тіло за допомогою рятувального спорядження.

Причини та обставини загибелі жінки встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області

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