На Кіровоградщині у річці виявили тіло невідомої жінки

Об 11:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в річці Чорний Ташлик м. Новоукраїнка виявлено тіло жінки та потрібна допомога по вилученню загиблої з водойми.

Рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Новоукраїнки дістали тіло за допомогою рятувального спорядження.

Причини та обставини загибелі жінки встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області