На Луганщині під час вибуху серйозно постраждали двоє неповнолітніх

На Луганщині під час вибуху серйозно постраждали двоє неповнолітніх

20:00 16.08.2017
На Луганщині під час вибуху серйозно постраждали двоє неповнолітніх

До Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на березі р. Айдар с. Райгородка стався вибух, в результаті якого травмовано двох 15-річніх хлопців.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що приблизно о 17 годині під час відпочинку на березі річки два місцевих підлітка розпалили багаття та задля розваги кинули у нього балончик з під дезодоранту, який знайшли неподалік. В результаті нагрівання балончик, що знаходився під тиском, вибухнув.

Хлопці внаслідок вибуху отримали тілесні ушкодження.

Наразі неповнолітніх госпіталізовано до обласної дитячої лікарні в м. Лисичанськ з тілесними ушкодженнями у вигляді опіку ІІ ступеню 20% верхніх та нижніх кінцівок, опік полум'ям в області обличчя, правої нижньої кінцівки, грудної клітини, шиї.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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