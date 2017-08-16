На Луганщині під час вибуху серйозно постраждали двоє неповнолітніх
На Луганщині під час вибуху серйозно постраждали двоє неповнолітніх
До Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на березі р. Айдар с. Райгородка стався вибух, в результаті якого травмовано двох 15-річніх хлопців.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що приблизно о 17 годині під час відпочинку на березі річки два місцевих підлітка розпалили багаття та задля розваги кинули у нього балончик з під дезодоранту, який знайшли неподалік. В результаті нагрівання балончик, що знаходився під тиском, вибухнув.
Хлопці внаслідок вибуху отримали тілесні ушкодження.
Наразі неповнолітніх госпіталізовано до обласної дитячої лікарні в м. Лисичанськ з тілесними ушкодженнями у вигляді опіку ІІ ступеню 20% верхніх та нижніх кінцівок, опік полум'ям в області обличчя, правої нижньої кінцівки, грудної клітини, шиї.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області