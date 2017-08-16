На Харківщині брат кинувся з ножем на брата та ледь його не вбив

На Харківщині брат кинувся з ножем на брата та ледь його не вбив

11:00 16.08.2017
На Харківщині брат кинувся з ножем на брата та ледь його не вбив

Днями з місця мешкання в селищі Лесківка бригадою швидкої медичної допомоги до Богодухівської ЦРЛ був доставлений 49-річний чоловік з ножовими пораненнями тулуба.

Зараз стан здоров'я постраждалого задовільний.

Працівниками Богодухівського відділу поліції встановлено, що близько 22:30 брати розпивали алкоголь. Раптом виникла сварка і 52-річний чоловік накинувся на родича з ножем.

Слідчим Богодухівського відділу відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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