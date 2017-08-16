У Херсоні квартиранта затримали за підозрою у вбивстві власника

У Дніпровське відділення поліції надійшло повідомлення, що біля приватного будинку виявлено тіло 29-річного власника.

Причиною смерті стала гостра крововтрата внаслідок колото-різаного поранення шиї.

Поліцейські встановили, що загиблий був різноробочим, зловживав алкогольними напоями і до нього додому часто приходили люди без певного місця проживання.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу чоловіка, який останнім часом проживав у будинку загиблого, а після його смерті зник.



Квартирантом виявився 40-річний херсонець, раніше судимий за крадіжки. Під час перевірки його зв’язків оперативники виявили чоловіка, до якого у день скоєння злочину приходив раніше судимий. Знайомий розповів, що товариш прийшов до нього додому і попросив залишити речі, за якими повернуться ввечері. Нібито йому треба заробити грошей, щоб терміново поїхати з міста.

Поліцейські затримали підозрюваного приблизно о 19:00, коли він повернувся за своїми речами.



Затриманий розповів, що деякий час проживав в будинку потерпілого, разом вони працювали по найму. Того дня господар та квартирант вживали алкогольні напої, потім посварилися. Під час конфлікту квартирант схопив ніж та вдарив у шию потерпілого, після чого втік.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

