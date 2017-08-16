На Донеччині матір разом із донькою судитимуть за серійні крадіжки

47-річна мешканка міста Родинське обвинувачується у крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, та у втягненні неповнолітньої у злочинну діяльність, тобто у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст.185 та ч.2 ст.304 КК України. ЇЇ доньці слідство інкримінує лише крадіжку.

У травні поточного року обвинувачена разом із своєю 17-річною донькою

неодноразово приходили до магазинів у м. Покровську, де, переконавшись, що за їх діями ніхто не спостерігає, викрадали з вітрин косметичні засоби.

Декілька разів злочинному дуету вдавалося покидати магазини непомітно, однак під час скоєння чергової крадіжки вони були затримані співробітниками магазину біля вхідних дверей.

На теперішній час, за процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури, досудове розслідування стосовно двох жінок завершено та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.



Максимальне покарання, яке загрожує неповнолітній – до 5 років ув’язнення, а її матері – до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області