Підозрюваного у вбивстві жінки-підприємця судитимуть на Миколаївщині

Під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства та заволодіння майном приватного підприємця з міста Первомайська.

Так, у грудні 2016 року двоє мешканців Київської області вступили у попередню змову між собою з метою вбивства підприємця та заволодіння належним їй майном, в тому числі транспортним засобом.

З цією метою вказані особи, попередньо домовившись з потерпілою про зустріч під приводом оренди їй житла, прибули до м. Первомайська. У квартирі вони нанесли численні тілесні ушкодження та згодом задушили жінку-підприємця, заволодівши її майном, золотими виробами та транспортним засобом.

Завдяки злагодженій та професійній роботі групи прокурорів прокуратури Миколаївської області, слідчих та оперативних підрозділів ГУ НП в Миколаївській області було розкрито даний злочин.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного обвинуваченого, який тримається під вартою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

До відома, санкція п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна; ч. 4 ст. 187 КК України – позбавлення волі на строк від 8 до 15 із конфіскацією майна; ч. 3 ст. 289 КК України - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області