На Вінниччині судитимуть нелюдів, які побили та втопили власного друга

Прокуратурою Вінницької області здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченому п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Зокрема, двоє обвинувачених – мешканців Могилів-Подільського району 24.04.2017, після вживання спиртних напоїв, нанесли тілесні ушкодження місцевому жителю, після чого затягнули потерпілого у річку Дністер та, застосовуючи фізичну силу, втопили. Після цього, обвинувачені залишили потерпілого у водоймі та покинули місце події, розраховуючи таким чином приховати вбивство.

Однак, зазначений злочин, вчинений в умовах неочевидності, розкрито та завдяки злагодженій і послідовній позиції працівників прокуратури Вінницької області та Головного Управління Національної поліції України в регіоні, зловмисники перебувають під вартою й постануть перед судом.

Наразі обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні направлено до Могилів-Подільського міськрайонного суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області