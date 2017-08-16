На Вінниччині судитимуть нелюдів, які побили та втопили власного друга
На Вінниччині судитимуть нелюдів, які побили та втопили власного друга
Зокрема, двоє обвинувачених – мешканців Могилів-Подільського району 24.04.2017, після вживання спиртних напоїв, нанесли тілесні ушкодження місцевому жителю, після чого затягнули потерпілого у річку Дністер та, застосовуючи фізичну силу, втопили. Після цього, обвинувачені залишили потерпілого у водоймі та покинули місце події, розраховуючи таким чином приховати вбивство.
Однак, зазначений злочин, вчинений в умовах неочевидності, розкрито та завдяки злагодженій і послідовній позиції працівників прокуратури Вінницької області та Головного Управління Національної поліції України в регіоні, зловмисники перебувають під вартою й постануть перед судом.
Наразі обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні направлено до Могилів-Подільського міськрайонного суду для розгляду по суті.
За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області