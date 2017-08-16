Неподалік від Львова під час ДТП розбився мотоцикліст
Неподалік від Львова під час ДТП розбився мотоцикліст
Попередньо встановлено, що 40-річний водій мотоцикла «Ямаха» не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу.
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 08:45 на автодорозі Західний об’їзд міста Львова поблизу села Зимна Вода, Пустомитівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний водій мотоцикла «Ямаха» не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області