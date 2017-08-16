Неподалік від Львова під час ДТП розбився мотоцикліст

Неподалік від Львова під час ДТП розбився мотоцикліст

12:00 16.08.2017
Неподалік від Львова під час ДТП розбився мотоцикліст

Попередньо встановлено, що 40-річний водій мотоцикла «Ямаха» не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 08:45 на автодорозі Західний об’їзд міста Львова поблизу села Зимна Вода, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 40-річний водій мотоцикла «Ямаха» не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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