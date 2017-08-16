У Львові маршрутний автобус на смерть збив пішохода

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22:30 на вулиці Виговського у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса «БАЗ», 58-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 24-річного львів’янина.

Внаслідок автопригоди пішохід помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області