У Львові маршрутний автобус на смерть збив пішохода
У Львові маршрутний автобус на смерть збив пішохода
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22:30 на вулиці Виговського у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса «БАЗ», 58-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 24-річного львів’янина.
Внаслідок автопригоди пішохід помер на місці події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області