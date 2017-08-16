На Харківщині троє бандитів затримані під час спроби придбати зброю

На Харківщині троє бандитів затримані під час спроби придбати зброю

16:00 16.08.2017
На Харківщині троє бандитів затримані під час спроби придбати зброю

Працівники поліції затримали на Харківщині трьох чоловіків, які займалися оборудками зі зброєю.

Група осіб викрита під час операції «Мігрант» в селищі Пісочин Харківського району співробітниками ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що зловмисники намагалися незаконно придбати вогнепальну зброю - 5 автоматів АК-74 на загальну суму 2750 доларів США - з метою подальшого її використання у злочинній діяльності.

Працівниками поліції затримані 38-річний мешканець Харкова, 31-річний житель Дергачівського району, 41-річний громадянин Азербайджану, який мешкає у Харкові. Вказані особи мали у своєму користуванні автомобіль «АУДІ-А4».

Громадяни перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на території України. Вирішується питання про затримання чоловіків за ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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