На Харківщині троє бандитів затримані під час спроби придбати зброю
На Харківщині троє бандитів затримані під час спроби придбати зброю
Працівники поліції затримали на Харківщині трьох чоловіків, які займалися оборудками зі зброєю.
Група осіб викрита під час операції «Мігрант» в селищі Пісочин Харківського району співробітниками ГУНП в Харківській області.
Встановлено, що зловмисники намагалися незаконно придбати вогнепальну зброю - 5 автоматів АК-74 на загальну суму 2750 доларів США - з метою подальшого її використання у злочинній діяльності.
Працівниками поліції затримані 38-річний мешканець Харкова, 31-річний житель Дергачівського району, 41-річний громадянин Азербайджану, який мешкає у Харкові. Вказані особи мали у своєму користуванні автомобіль «АУДІ-А4».
Громадяни перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на території України. Вирішується питання про затримання чоловіків за ст. 208 КПК України.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області