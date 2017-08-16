На Волині суд залишив під вартою винуватця смертельної ДТП

На Волині суд залишив під вартою винуватця смертельної ДТП

21:30 16.08.2017
На Волині суд залишив під вартою винуватця смертельної ДТП

За принципової позиції прокуратури Волині апеляційний суд області відмовив у задоволенні апеляційної скарги 30-річного мешканця Нововолинська, який вчинив смертельну ДТП, та залишив його під вартою.

Як уже повідомлялося, удень 03 серпня 2017 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки «PEUGEOT BOXER», рухався вулицею Автобусною у шахтарському місті й, обганяючи попутні транспортні засоби, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним мотоциклом марки «HONDA». Водій мотоцикла помер на місці події, а призвідник ДТП з місця пригоди зник.

Водію, який уже був раніше судимий, було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)та обрано йому запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб.

Не погодившись із таким рішенням суду, підозрюваний оскаржив його в апеляційному порядку, проте суд апеляційної інстанції, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив рішення Луцького міськрайонного суду про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою без змін.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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