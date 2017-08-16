На Рівненщині чоловіка остаточно засуджено за навмисне вбивство

До 9 років позбавлення волі вироком суду засуджено 43-річного, раніше неодноразово судимого за умисні злочини жителя міста Острог, який, перебуваючи на іспитовому строці, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.115 КК України (тобто умисне вбивство).

Судом встановлено, що в ніч з 02 на 03 квітня 2016 року обвинувачений разом із своїм знайомим, знаходився за місцем свого проживання в м. Острог, де спільно розпивали алкогольні напої. Там між чоловіками на ґрунті сталих неприязних стосунків виникла сварка, яка переросла у бійку.

Під час бійки господар наніс своєму товаришу не менше 19-ти ударів кулаками рук та ногами, заподіявши останньому тілесні ушкодження, що призвели до масивної крововтрати, внутрішньої кровотечі, внаслідок чого той помер.

Ні під час досудового розслідування, ні під час судового слідства чоловік не визнав своєї вини в інкримінованому йому злочині, не розкаявся, навпаки, усіляко намагався уникнути відповідальності за вчинене, вигадуючи різні версії, які були спростовані в суді.

У подальшому, не погодившись із вироком суду 1 інстанції, обвинувачений оскаржив його.

Ухвалою апеляційного суду Рівненської області від 26.07.2017, з урахуванням позиції прокуратури, вирок суду 1 інстанції залишено без змін, а апеляцію засудженого та його захисника без задоволення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області