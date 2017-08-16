Голові ГО «Центр протидії корупції» повідомлено про підозру у побитті людини

Голові ГО «Центр протидії корупції» повідомлено про підозру у побитті людини

13:01 16.08.2017
Голові ГО «Центр протидії корупції» повідомлено про підозру у побитті людини
У середу, 16 серпня 2017 року, слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 повідомлено про підозру Голові правління ГО «Центр протидії корупції» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, а саме в умисному спричиненні тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я.
 
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2017 керівник громадськоі організаціі перебуваючи на вул. М. Лебедєва в м. Києві, у ході раптово виниклого конфлікту наніс громадянину Ф. удар кулаком в обличчя, чим спричинив останньому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
 
Вказані обставини підтверджуються зібраними доказами, зокрема,   відеозаписом, де зафіксовано безпосередньо подія кримінального правопорушення,  протоколом слідчого експерименту, висновком судово-медичної експертизи, показами свідків тощо.
 
Разом з тим, враховуючи звернення до правоохоронних органів представників ЗМІ та громадськості щодо невідповідності потерпілого статусу журналіста, стаття щодо заподіяння тілесних ушкоджень у зв’язку здійсненням ним професійної діяльності наразі не інкримінується. Інформація про причетність потерпілого до журналістської діяльності, а також мотивів нанесення тілесних ушкоджень, буде ретельно перевірена, після чого прийняте відповідне процесуальне рішення.
 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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