Голові ГО «Центр протидії корупції» повідомлено про підозру у побитті людини

У середу, 16 серпня 2017 року, слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 повідомлено про підозру Голові правління ГО «Центр протидії корупції» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, а саме в умисному спричиненні тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2017 керівник громадськоі організаціі перебуваючи на вул. М. Лебедєва в м. Києві, у ході раптово виниклого конфлікту наніс громадянину Ф. удар кулаком в обличчя, чим спричинив останньому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Вказані обставини підтверджуються зібраними доказами, зокрема, відеозаписом, де зафіксовано безпосередньо подія кримінального правопорушення, протоколом слідчого експерименту, висновком судово-медичної експертизи, показами свідків тощо.

Разом з тим, враховуючи звернення до правоохоронних органів представників ЗМІ та громадськості щодо невідповідності потерпілого статусу журналіста, стаття щодо заподіяння тілесних ушкоджень у зв’язку здійсненням ним професійної діяльності наразі не інкримінується. Інформація про причетність потерпілого до журналістської діяльності, а також мотивів нанесення тілесних ушкоджень, буде ретельно перевірена, після чого прийняте відповідне процесуальне рішення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва