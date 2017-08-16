На Одещині СБУ затримала на хабарі посадовця ГУ з питань праці

Інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю та зайнятість Головного управління з питань праці в Одеській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем двох тисяч доларів США з підприємця за приховування порушень законодавства про працю щодо найманих сезонних працівників однієї з баз відпочинку Одещини.

У ході «спілкування» з корупціонером підприємцю вдалося «знизити» суму хабара до тисячі доларів.

Правоохоронці затримали здирника під час передачі неправомірної вигоди у сумі 26 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ