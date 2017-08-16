У Краматорську невідомі вчинили озброєний напад на поштовий автомобіль

Поліція розшукує зловмисників, які сьогодні близько 09:00 у Краматорську вчинили розбійний напад з використанням вогнепальної зброї на автомобіль поштового підприємства.На лінію 102 від працівника поштового відділення м. Краматорська надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих чоловіків у масках на автомобілі намагались зупинити та відкрили стрільбу убік автомобіля «УАЗ», який належить поштовому підприємству. Постраждалих немає.

Зловмисники втекли на автомобілі «Шевроле» сірого кольору.

Автомобіль оголошено у розшук. За тривогою піднято особовий склад Краматорського відділу поліції.

На розшук нападників орієнтовані всі наряди та блокпости 5-ти територіальних підрозділів на півночі регіону - Краматорського, Слов’янського, Костянтинівського, Добропільського, Дружківського.



Поліцейські по спіралі відпрацьовують райони, прилеглі до місця злочину.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про вказаних осіб та автомобіль, просимо терміново повідомити до поліції за номерами 102 або 0-800-505-102 (безкоштовно з усіх телефонів). Конфіденційність гарантовано.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

