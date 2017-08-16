На Донеччині затримали дилера, який постачав наркотики військовим

На Донеччині затримали дилера, який постачав наркотики військовим

16:20 16.08.2017
На Донеччині затримали дилера, який постачав наркотики військовим

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області за інформацією Служби безпеки України разом з прокуратурою Донецької області затримано мешканця Волноваського району, який збував наркотичні засоби на лінії розмежування.

Правоохоронці встановили, що в якості «категорії покупців» зловмисник обрав виключно військовослужбовців. Чоловік вміло конспірувався, проте у результаті слідчо-оперативних заходів правоохоронці все одно вийшли на його слід та сьогодні затримали «на гарячому».

Все заборонені речовини вилучені та спрямовані на експертизу.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем його мешкання та схованки наркотичних речовин тривають обшуки.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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