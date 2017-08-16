На Львівщині жінка за кермом збила неповнолітню дівчину, - поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:30 на вулиці Данила Галицького в місті Жидачів.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «COOPER», 29-річна жителька міста Одеса, скоїла наїзд на неповнолітнього пішохода, 13-річну мешканку міста Ходорів.

Внаслідок автопригоди дівчинку госпіталізували в хірургічне відділення з діагнозом: «закритий перелом внутрішньої кісточки лівого гомілково-стопного суглоба».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області