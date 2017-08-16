На Донеччині з відстійнику шахти рятувальники вилучили тіло жінки

О 10:32 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про нещасний випадок на воді, якій стався у відстійнику шахти «5/6» у м. Мирноград Покровського району Донецької області.

Рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які виїхали за вказаною адресою, з’ясували, що у відстійнику шахти потонула жінка. Бійці ДСНС за допомогою багра та мотузки вилучили тіло потонулої жінки з води на берег.

Обставини події та анкетні дані загиблої наразі встановлюються.

Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами пре-служби ДСНС у Донецькій області