На Полтавщині під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло жінки

На Полтавщині під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло жінки

22:00 16.08.2017
На Полтавщині під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло жінки

О 15:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Миру села Брусове Семенівського району.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події з’ясувалося, що вогнем охоплено 0,3 га пожнивних залишків та господарчу споруду.

На місці пожежі пожнивних залишків виявлено тіло жінки  -  сусідки 1942 року народження, яке направлено до Хорольського відділення обласного бюро СМЕ для встановлення причини загибелі.

Вже о 15:47 займання було локалізовано, а о 16:00 ліквідовано. Не допущено розповсюдження вогню на 2 житлових будинки та 2 господарчі будівлі.

До ліквідації пожежі залучалися 4 чоловіки особового складу 8-го Державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Причина займання наразі встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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