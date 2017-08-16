У Чернігові тіло 12-річної дівчинки знайшли у Десні на третю добу пошуків

У Чернігові тіло 12-річної дівчинки знайшли у Десні на третю добу пошуків

14:20 16.08.2017
У Чернігові тіло 12-річної дівчинки знайшли у Десні на третю добу пошуків

16 серпня о 09:00 водолазами обласної рятувально-водолазної служби в районі оздоровчого комплексу "Княжий Град" виявлено та піднято з річки Десна тіло 12-річної Юлії, яка 14 серпня зникла у воді під час відпочинку на міському пляжі "Золотий берег".

Нагадаємо, впродовж 14-15 серпня проводились активні пошуки зниклої дитини шляхом обстеження підводної та надводної акваторії річки Десна, а також берегової лінії пішими патрулями рятувальників.

До робіт залучалося 14 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки та 2 моторні човни від Управління ДСНС України у Чернігівській області, а також 3 чоловіки та 1 моторний катер від Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

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