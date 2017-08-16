Співробітниця СБУ на Херсонщині працювала на ФСБ Росії
Співробітниця СБУ на Херсонщині працювала на ФСБ Росії
Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБ України викрили співробітницю херсонського Управління СБУ на співпраці з ФСБ РФ.
Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.
В умовах російської агресії Служба безпеки України продовжує очищення власних лав, і не приховує виявлені факти. «Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не уникне справедливого покарання», ‒ наголосив Голова СБ України Василь Грицак.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове слідство.
За матеріалами прес-центру СБУ
Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБ України викрили співробітницю херсонського Управління СБУ на співпраці з ФСБ РФ.
Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.
В умовах російської агресії Служба безпеки України продовжує очищення власних лав, і не приховує виявлені факти. «Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не уникне справедливого покарання», ‒ наголосив Голова СБ України Василь Грицак.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове слідство.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3782#.GrPIRVdg.dpbs