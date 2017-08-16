В Одеській області СБУ викрила одного з прокурорів на хабарі

В Одеській області СБУ викрила одного з прокурорів на хабарі

15:40 16.08.2017
В Одеській області СБУ викрила одного з прокурорів на хабарі

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною інспекцією Генпрокуратури викрили на хабарі прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області.

Правоохоронці встановили, що прокурор через адвоката вимагав від мешканця регіону п’ять тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності та зняття арешту з майна. Чоловік підозрюється у службовому підробленні, привласненні, розтраті майна чи заволодінні ним через зловживання службовим становищем.

Оперативники спецслужби затримали прокурора, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання всієї суми хабара в Одесі біля однієї з адміністративних будівель обласної прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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