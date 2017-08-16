На Харківщині помер у лікарні безжально побитий чоловік

На Харківщині помер у лікарні безжально побитий чоловік

15:20 16.08.2017
На Харківщині помер у лікарні безжально побитий чоловік

У Харківському районі затримано чоловіка, який до смерті побив свого товариша.

40-річний мешканець селища Безлюдівка помер у лікарні.

Дгнями, до чергової частини Харківського ВП надійшло повідомлення про те, що близько 01:50 з селища Безлюдівка до Харківської міської лікарні доставлено місцевого мешканця з черепно-мозковою травмою та численними забиттями. Через два дні чоловік помер в лікарні.

В ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що на вулиці між 40-річним чоловіком та двома громадянами виникла сварка з приводу невиконання ремонтних робіт, за які потерпілий отримав гроші. В запалі 28-річний місцевий мешканець наніс опоненту удари руками та ногами по голові та тулубу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні даного злочину. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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