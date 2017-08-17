Особу чоловіка, який загинув під час ДТП, встановлює поліція Полтавщини

11-го серпня, близько 22:30, на 377-му кілометрі автодороги Київ – Харків, між се-лами Зеленківка та Войнівка у Чутівському районі сталася дорожньо-транспортна аварія, в результаті якої загинув пішохід, особа якого до цього часу не встановлено.

Його прикмети: вік близько 30-40 років, середньої тілобудови, зріст близько 175 см, волосся коротке, темного кольору.

Був одягнутий: брюки темного кольору, сорочка чорного кольору з елементами червоного та білого.



Особливі прикмети: у нижній частині грудної клітки зліва мається післяопераційний шрам довжиною близько 25-ти см.



Якщо вам відома особа чоловіка, інформацію можна надати до Чутівського відді-лення поліції за телефонами - (05347) 9-11-02, (05347) 9-13-08, або на безкошто-вну лінію «102».



За матеріалами Чутівського відділення поліції Полтавщини