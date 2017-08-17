У Нікополі патрульні вилучили у чоловіка два чималі пакети з маковою соломкою

У Нікополі патрульні вилучили у чоловіка два чималі пакети з маковою соломкою

03:00 17.08.2017
У Нікополі патрульні вилучили у чоловіка два чималі пакети з маковою соломкою

У Нікополі поліцейські затримали чоловіка з 7 кг. макової соломи
Зі слів підозрюваного, наркотичний засіб потрібен йому для виготовлення опію.

За цінами «чорного ринку» вартість вилученої речовини складає понад 50 тис. гривень.

Чоловіка затримали 14 серпня 2017 року співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області під час відпрацювання м. Нікополя.

Наразі вилучену речовину направлено на дослідження до НДЕКЦ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також слідчі перевіряють версію можливого збуту наркотичної речовини.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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