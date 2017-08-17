У Запоріжжі патрульні затримали неповнолітнього вуличного грабіжника
У Запоріжжі патрульні затримали неповнолітнього вуличного грабіжника
До Дніпровського відділу поліції звернулася мешканка вулиці Курузова. Громадянка повідомила, що приблизно о другій годині ночі по вулиці Руставі пограбували її 16-річного онука.
Опитаний хлопець пояснив, що його побив та відібрав засіб зв’язку маловідомий парубок. У ході першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 17-річний мешканець обласного центру.
Викрадений телефон вилучено та буде повернуто власникові.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області