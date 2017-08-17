У Запоріжжі патрульні затримали неповнолітнього вуличного грабіжника

У Запоріжжі патрульні затримали неповнолітнього вуличного грабіжника

06:00 17.08.2017
У Запоріжжі патрульні затримали неповнолітнього вуличного грабіжника

До Дніпровського відділу поліції звернулася мешканка вулиці Курузова. Громадянка повідомила, що приблизно о другій годині ночі по вулиці Руставі пограбували її 16-річного онука.

Опитаний хлопець пояснив, що його побив та відібрав засіб зв’язку маловідомий парубок. У ході першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 17-річний мешканець обласного центру.

Викрадений телефон вилучено та буде повернуто власникові.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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