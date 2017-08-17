В Одесі патрульні поліції обеззброїли розлюченого сімейного дебошира

В Одесі патрульні поліції обеззброїли розлюченого сімейного дебошира

05:00 17.08.2017
В Одесі патрульні поліції обеззброїли розлюченого сімейного дебошира

Близько 04-години, патрульні отримали інформацію про сімейну сварку у Київському районі міста.

- У нього в руках ніж, він нам погрожує, - такими словами заявниця зустріла біля воріт дому патрульних, коли вони прибули за адресою виклику.
Жінка пояснила, що у помешканні знаходиться нетверезий співмешканець, який вчинив скандал та побив її батька й сестру.

Поліцейські розпочали діалог із порушником.

На вимоги інспекторів полишити холодну зброю та урегулювати конфлікт, розлючений чоловік не погоджувався.

Задля забезпечення безпеки оточуючих, патрульні застосували фізичну силу проти дебошира та затримали його.

Потерпілим надали медичну допомогу співробітники екстреної служби.

Затриманого доставили до відділку поліції та передали слідчим для правової кваліфікації його дій.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси 

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