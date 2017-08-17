У зоні відчуження ЧАЕС патрульні поліції затримали трьох сталкерів

У зоні відчуження ЧАЕС патрульні поліції затримали трьох сталкерів

04:00 17.08.2017
У зоні відчуження ЧАЕС патрульні поліції затримали трьох сталкерів

Кияни 24 та 28 років із 28-річним львів’янином поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Їх затримали співробітники відділу поліції зони ЧАЕС спільно з працівниками Відділу прикордонної служби «Іванків» під час патрулювання у відселеному м. Прип’ять.

Відносно даних громадян складено адміністративні протоколи за ст.46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Славутицького місцевого суду Київської області для прийняття рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.