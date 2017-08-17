За підозрою у зґвалтуванні дівчинки на Миколаївщині затримали ії вітчима

До поліції Братського району надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець вчиняє насильницькі дії відносно своєї семирічної падчерки.

Відомо, що 30-річний зловмисник раніше вже відбував покарання за зґвалтування та звільнився з місць позбавлення волі у квітні минулого року.

Зараз слідчі Братського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.4 ст.152 КК України «Зґвалтування», що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.



Чоловік був затриманий у порядку ст.208 КПК України, йому повідомлено про підозру. Очікуються результати ряду експертиз. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

