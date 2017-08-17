Поліція оперативно розібралась зі стріляниною в Одесі
Поліція оперативно розібралась зі стріляниною в Одесі
Вчора, близько 13-години, на вулиці Інглезі між двома чоловіками виникла суперечка.
В ході конфлікту один із чоловіків вихопив пістолет та здійснив декілька пострілів у бік свого кривдника.
В результаті пригоди, 43-річний чоловік отримав поранення руки.
Перехожі, які стали свідками події, одразу викликали поліцію.
Патрульні оперативно прибули за адресою виклику та вгамували дебоширів.
Співробітники екстреної служби надали потерпілому медичну допомогу та доправили його у лікарню на обстеження.
31-річний правопорушник добровільно видав пістолет травматичної дії та пред’явив дозвіл на нього.
Пістолет вилучили та направили до дослідного центру на експертне дослідження.
Порушника передали слідчо-оперативній групі для проведення необхідних процесуальних дій.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області