На Херсонщині чоловік подарував собі на день народження чуже авто

Подія сталася приблизно о 01:00 неподалік від міста Генічеськ. Жертвою злочину став 24-річний водій таксі.

Він розповів поліцейським, що приїхав на виклик відвезти клієнтів в одне з сіл. На місці усі пасажири вийшли, крім одного.

Пасажир дістав предмет, схожий на пістолет, після чого став виганяти водія з машини. Потерпілий вибіг з салону, а зловмисник поїхав у невідомому напрямку.



За кілька годин на околиці міста Генічеськ поліцейські знайшли покинутий автомобіль таксі "ВАЗ" зі слідами пошкоджень. Через два дні в результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника та затримали його.



Зловмиснику 22 роки, він раніше судимий за розбій, мешкає в одному з сіл району. Чоловік пояснив, що того дня святкував свій день народження, випив багато алкоголю. Коли на таксі розвозив друзів, то вирішив угнати автомобіль, тому що завжди мріяв про автівку.

Під час катання по населеному пункту він не впорався з керуванням і врізався у стіну. Чоловік вирішив покинути машину і втекти, тому що не мав грошей на її ремонт. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.



Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом" (карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

