У Києві поліцейські розкрили різанину, в якій постраждали троє людей

На столичній Борщагівці біля одного із супермаркетів невідомий під час конфлікту наніс ножові поранення трьом молодикам. За дві доби правоохоронці Святошинського управління поліції встановили особу зловмисника.

Про трьох осіб із тілесними ушкодженнями правоохоронцям повідомили лікарі. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зафіксувала всі деталі правопорушення.

Правоохоронці з’ясували, що близько півночі група молодиків, серед яких був і неповнолітній, вийшла із торгового закладу. До них підійшли невідомі, з якими виник конфлікт. Попередньо встановлено, що під час з’ясування стосунків однин із компанії, що була на вулиці, вдарив ножем трьох молодиків.

Потерпілих госпіталізували до лікарняного закладу, де надали медичну допомогу. У двох із них тяжкі тілесні ушкодження, в одного - легкі.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома фактами нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 ККУ) та за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 ККУ). Триває досудове розслідування у рамках трьох кримінальних проваджень.

За дві доби оперативники встановили особу нападника. Ним виявився місцевий мешканець, 1995 року народження. Йому вже повідомлено про підозру. За вчинені правопорушення підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві