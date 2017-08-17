У Києві зловмисник викруткою поранив оперативника поліції

Оперативник Святошинського управління поліції столиці звернув увагу на громадянина, що штовхав транспортний засіб. Поліцейський представився та попросив надати документи, що засвідчують особу та право на користування транспортним засобом. Натомість чоловік почав тікати. Оперативник, зрозумівши, що втікач може бути причетний до вчинення правопорушення, кинувся його наздоганяти. Під час затримання зловмисник вдарив поліцейського викруткою в руку і втік.

За кілька годин чоловіка розшукали. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що транспортний засіб був викрадений у місцевого мешканця, який із відповідною заявою звернувся до поліції.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві