На Тернопільщині поліцейські відшукали водія-втікача, який збив людину

На Тернопільщині поліцейські відшукали водія-втікача, який збив людину

09:00 17.08.2017
На Тернопільщині поліцейські відшукали водія-втікача, який збив людину

Збив пішохода і втік з місця пригоди – таке повідомлення надійшло напередодні до працівників Підволочиського відділу поліції від мешканки села Качанівка. Саме там і трапилася автопригода.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для встановлення усіх обставин. Поліцейські з'ясували, що близько 21-ої години водій автомобіля ВАЗ 2101 рухаючись автодорогою не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, що йшов назустріч транспорту. 36 річного мешканця села Качанівка з переломами ніг полі травмою та численними забоями направлено в районну лікарню.

Правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився мешканець села Оріховець. Чоловік у скоєному зізнався. В винуватця ДТП взято забори крові на вміст алкоголю, транспорт поміщений на арешт майданчик.

Слідчі встановлюють усі деталі автопригоди. Згідно статті 286 ККУ відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.