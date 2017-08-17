На Тернопільщині поліцейські відшукали водія-втікача, який збив людину

Збив пішохода і втік з місця пригоди – таке повідомлення надійшло напередодні до працівників Підволочиського відділу поліції від мешканки села Качанівка. Саме там і трапилася автопригода.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для встановлення усіх обставин. Поліцейські з'ясували, що близько 21-ої години водій автомобіля ВАЗ 2101 рухаючись автодорогою не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, що йшов назустріч транспорту. 36 річного мешканця села Качанівка з переломами ніг полі травмою та численними забоями направлено в районну лікарню.