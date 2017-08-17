У Харкові патрульні затримали викрадачів автомобільних номерів

Сьогодні, близько 03-ї години ночі, екіпаж поліції отримав виклик про те, що невідомі знімають номери з припаркованих авто поблизу будинку заявника на вулиці Валентинівській.

Під час огляду прилеглої території патрульні помітили трьох чоловіків, які, побачивши правоохоронців, кинулися втікати. Проте, поліцейські наздогнали невідомих.

За попередньою інформацією, ймовірні крадії цієї ночі зняли державні реєстраційні номери з шести автівок та вже встигли їх заховати. Нeвідомі знімали номери лише з автомобілів, які знаходяться на іноземній реєстрації, адже відновити такі номери для власника майже неможливо.

Наразі патрульні знайшли номерні знаки від двох авто, пошуки інших тривають. Для з`ясування всіх обставин події та причетності виявлених громадян до крадіжок номерів поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу Московського району.

До речі, при перевірці затриманих осіб виявилось, що чоловіки вже мали судимість за аналогічні злочини, а один із них знаходиться у розшуку.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області