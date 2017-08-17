На Харківщині поліцейські затримали серійних квартирних крадіїв

Працівники карного розшуку Харківського відділу поліції затримали двох молодиків, які скоїли близько 60 крадіжок на території Харківського району та Харкова.

На початку липня до чергової частини надійшло повідомлення від 34-річного мешканця міста Мерефа. Чоловік розповів, що з його квартири, розташованої на першому поверсі, невідомі скоїли крадіжку грошей в сумі 2500 гривень та трьох мобільних телефонів. Після отримання інформації правоохоронці розпочали ряд оперативно-розшукових заходів.



В результаті кропіткої роботи в середині серпня оперативники затримали зловмисників. Ними виявилися безробітні 21 та 23-річні мешканці міста Мерефи, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.



Під час досудового розслідування встановлено, що хлопці заздалегідь планували свої злочини та діяли за розробленим сценарієм. Один з зловмисників проникав в квартири, які розташовані на перших поверхах вночі через незачинені вікна, а інший чекав свого товариша на вулиці.



В ході санкціонованого обшуку помешкань затриманих були виявлені та вилучені мобільні телефони потерпілих.



Слідчі кваліфікували дії затриманих за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.



– З’ясувалося, що злодії причетні до 10 крадіжок на території Харківського району та близько 50 по місту Харкову, - зазначив начальник Харківського ВП полковник поліції Ігор Назаренко. - Молодикам вже вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні злочинів та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

