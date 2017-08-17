Запорізькі патрульні поліцейські відмовили дівчину від самогубства

Після розмови із патрульними, молода жінка відмовилась від намірів накласти на себе руки.

Патрульні поліцейські отримали виклик про спробу самогубства. Заявник повідомив, що невідома дівчина стоїть на мосту Преображенського та складається враження, що вона хоче вкоротити собі віку.