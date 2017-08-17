Запорізькі патрульні поліцейські відмовили дівчину від самогубства

Запорізькі патрульні поліцейські відмовили дівчину від самогубства

10:00 17.08.2017
Запорізькі патрульні поліцейські відмовили дівчину від самогубства

Після розмови із патрульними, молода жінка відмовилась від намірів накласти на себе руки.

Патрульні поліцейські отримали виклик про спробу самогубства. Заявник повідомив, що невідома дівчина стоїть на мосту Преображенського та складається враження, що вона хоче вкоротити собі віку.

Прибувши за місцем виклику, правоохоронці виявили на поручнях мосту молоду дівчину. У складі екіпажу була жінка – патрульна. Їй вдалось поспілкуватись із громадянкою, та дізнатись, що та дійсно має намір покінчити із життям. Таке рішення прийнято після сварки з хлопцем. Після тривалої розмови, патрульним вдалося встановити контакт із громадянкою та відмовити її від вчинення хибних дій.

Згодом дівчина заспокоїлась, патрульні доставили її до спеціального медичного закладу.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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