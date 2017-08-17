У Харкові 17-річний хлопець впав з висоти та потрапив до лікарні
У Харкові 17-річний хлопець впав з висоти та потрапив до лікарні
За попередніми даними, група молодиків на недобудованій споруді займалася паркуром. Один з хлопців не втримався та впав приблизно з шестиметрової висоти.
Інформація про те, що до медичного закладу з вулиці Клочківської доставлено 17-річного підлітка, який впав з висоти, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції напередодні, близько 19:30, від лікарів швидкої допомоги.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, якою було оглянуто місце події, опитані свідки та встановлені батьки дитини.
На даний час парубок знаходиться в лікарні, йому надається необхідна медична допомога.
Встановлюються усі обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області