У Харкові 17-річний хлопець впав з висоти та потрапив до лікарні

За попередніми даними, група молодиків на недобудованій споруді займалася паркуром. Один з хлопців не втримався та впав приблизно з шестиметрової висоти.

Інформація про те, що до медичного закладу з вулиці Клочківської доставлено 17-річного підлітка, який впав з висоти, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції напередодні, близько 19:30, від лікарів швидкої допомоги.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, якою було оглянуто місце події, опитані свідки та встановлені батьки дитини.

На даний час парубок знаходиться в лікарні, йому надається необхідна медична допомога.



Встановлюються усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

