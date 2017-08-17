У Харкові молодий чоловік вистрибнув з вікна на 4-му поверсі

О 08:32 бригадою швидкої медичної допомоги до відділення реанімації 25-ї міської лікарні у тяжкому стані госпіталізований 31-річний мешканець смт. Бабаї з політравмою, травматичним шоком.

Встановлено, що інцидент стався близько 07:00. Постраждалий перебував у гостях у 34-річного мешканця Харкова на проспекті Олександрівському. Після спільного розпивання спиртних напоїв на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, між ними виникла сварка, в ході якої 34-річний чоловік став погрожувати фізичною розправою, після чого постраждалому здалося, що товариш хоче його вбити та він вистрибнув з вікна квартири.



З метою проведення необхідних слідчих дій та встановлення всіх обставин отримання тілесних ушкоджень слідчими Індустріального відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

