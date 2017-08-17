На Донеччині трагічно загинув працівник підрядної організаці, - прокуратура

На Донеччині трагічно загинув працівник підрядної організаці, - прокуратура

23:30 17.08.2017
На Донеччині трагічно загинув працівник підрядної організаці, - прокуратура

О 10:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що у  смт. Олександрівка з 2-го поверху будівлі упав та загинув чоловік.

Попередньо встановлено, що працівники приватної підрядної організації виконували роботи з перекриття даху приміщення дитячого садку у смт. Олександрівка.

Під час виконання вказаних робіт 64-річний мешканець міста Краматорськ впав на землю з другого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

На даний час триває огляд місця події та проводяться першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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