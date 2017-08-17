На Полтавщині під час ДТП трагічно загинула жінка

Повідомлення про ДТП, що мало місце в селі Вільшанка Лубенського району надійшло до поліції близько 02-ї ночі.

Автомобіль «Москвич», під керуванням 51-річного мешканця Києва допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Рено Преміум», котрий стояв на проїжджій частині.

В результаті зіткнення автівок, 58-річна пасажирка автомобіля «Москвич» отримала тілесні ушкодження, від яких померла у лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

