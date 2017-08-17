Внаслідок ДТП неподалік від Львова загинула людина
Внаслідок ДТП неподалік від Львова загинула людина
Попередньо встановлено, що 46-річний мешканець Пустомитівського району за кермом «Ауді Q5», не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги, де здійснив зіткнення з деревом.
Дорожньо-транспортна пригода сталась непередодні близько 23:30 на вулиці Наварійській в селі Солонка, Пустомитівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді Q5», 46-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги, де здійснив зіткнення з деревом.
Внаслідок отриманих травм водій помер на місці події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області